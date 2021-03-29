Нацбанк ввел новый порядок лицензирования торговли валютными ценностями

Национальный банк в связи с изменениями в законодательстве ввел новый порядок лицензирования торговли валютными ценностями.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Что изменится:
После вступления в силу постановления Национальный банк самостоятельно внесет запись о выдаче небанковскому учреждению лицензии на торговлю валютными ценностями в два реестра — Государственный реестр финансовых учреждений или реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, и в электронный реестр валютных лицензий.
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