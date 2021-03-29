Нацбанк ввел новый порядок лицензирования торговли валютными ценностями

Национальный банк в связи с изменениями в законодательстве ввел новый порядок лицензирования торговли валютными ценностями.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что изменится:

для ведения этой деятельности необходимо получить лицензию на торговлю валютными ценностями, порядок выдачи которой определен в отдельном Положении регулятора;

перечень документов и условия получения лицензии не претерпели существенных изменений. В то же время отныне для торговли валютными ценностями небанковскому учреждению достаточно иметь собственный капитал в сумме не менее пяти миллионов гривен независимо от количества структурных подразделений;

кроме того, упрощена процедура рассмотрения пакета документов. В частности, срок рассмотрения документов уменьшен с двух месяцев до 30 рабочих дней;

небанковским учреждениям, у которых уже есть лицензии на проведение валютных операций, не нужно заново обращаться в Национальный банк в связи с изменением нормативного регулирования этого процесса. Переоформление лицензии на проведение валютных операций на лицензию на торговлю валютными ценностями будет происходить автоматически.

После вступления в силу постановления Национальный банк самостоятельно внесет запись о выдаче небанковскому учреждению лицензии на торговлю валютными ценностями в два реестра — Государственный реестр финансовых учреждений или реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, и в электронный реестр валютных лицензий.

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