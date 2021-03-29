0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

Крупнейшая платежная система Японии JCB Payment System выходит на рынок Украины

Крупнейшая платежная система Японии JCB Payment System выходит на рынок Украины

Международная карточная платежная система JCB Payment System (Япония) выходит на украинский рынок. Национальный банк Украины согласовал условия и порядок ее деятельности в Украине.

Об этом сообщили в НБУ.

Услуги. Международная карточная платежная система JCB Payment System будет предоставлять в Украине следующие услуги:

  • эквайринга,
  • выдачи наличных;
  • оплаты товаров и услуг по платежным картам системы.

«JCB Payment System стала пятой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент», — отметили в регулятора.

JCB Payment System – это крупнейшая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.

«Приход ведущего мирового игрока расширит возможности получения услуг на платежном рынке Украины. Также это будет способствовать налаживанию более тесных отношений между Украиной и Японией», — заверили в НБУ.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.