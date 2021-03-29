Крупнейшая платежная система Японии JCB Payment System выходит на рынок Украины

Международная карточная платежная система JCB Payment System (Япония) выходит на украинский рынок. Национальный банк Украины согласовал условия и порядок ее деятельности в Украине.

Об этом сообщили в НБУ.

Услуги. Международная карточная платежная система JCB Payment System будет предоставлять в Украине следующие услуги:

эквайринга,

выдачи наличных;

оплаты товаров и услуг по платежным картам системы.

«JCB Payment System стала пятой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент», — отметили в регулятора.

JCB Payment System – это крупнейшая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.

«Приход ведущего мирового игрока расширит возможности получения услуг на платежном рынке Украины. Также это будет способствовать налаживанию более тесных отношений между Украиной и Японией», — заверили в НБУ.