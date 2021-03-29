Крупнейшая платежная система Японии JCB Payment System выходит на рынок Украины

Международная карточная платежная система JCB Payment System (Япония) выходит на украинский рынок. Национальный банк Украины согласовал условия и порядок ее деятельности в Украине.
Об этом сообщили в НБУ.
Услуги. Международная карточная платежная система JCB Payment System будет предоставлять в Украине следующие услуги:
«JCB Payment System стала пятой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент», — отметили в регулятора.
JCB Payment System – это крупнейшая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.
«Приход ведущего мирового игрока расширит возможности получения услуг на платежном рынке Украины. Также это будет способствовать налаживанию более тесных отношений между Украиной и Японией», — заверили в НБУ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украине подтвердили дополнительный миллион вакцин Pfizer - ЛяшкоВчера, 10:30 - 1062 15
Киев вводит более жесткие ограниченияВчера, 15:40 - 3300 9
В Киеве определились с датой окончания отопительного сезонаВчера, 13:05 - 4926 8
«Укрэнерго» снова ограничило производство электроэнергии из-за «зеленого тарифа»Вчера, 10:44 - 2470 7
Киев отказался повышать скорость до 80 км/ч с 1 апреляВчера, 18:38 - 918 5
Цена газа для населения в 1,4 раза превысила стоимость для промышленностиВчера, 19:03 - 14386 2
В Киеве определились с датой окончания отопительного сезонаВчера, 13:05 - 4926 8
Киев вводит более жесткие ограниченияВчера, 15:40 - 3300 9
«Укрэнерго» снова ограничило производство электроэнергии из-за «зеленого тарифа»Вчера, 10:44 - 2470 7
Новый украинский лоукостер обнародовал цены на свои первые маршрутыВчера, 16:45 - 2153 1
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1069 3
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1217 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 845
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2247 3
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 829 1