285 миллионов зарплаты в «Нафтогазе» и гособлигации: Витренко подал декларацию о доходах

И.о. министра энергетики Юрий Витренко задекларировал 284,638 млн грн зарплаты в «Нафтогазе» и 2,951 млн долларов на счетах в банках.
Об этом свидетельствует его декларация за прошлый год.
В частности, в прошлом году Витренко получил в «Нафтогазе» 284,638 млн грн зарплаты (работал в компании по июль), 15,8 тыс. грн зарплаты в Минэнерго (стал и.о. министра в декабре), а также — 41,7 тыс. грн зарплаты по совместительству в компании «Эйвайэй Кэпитал».
Также и.о. министра указал 1,4 млн грн гонораров от «Укрнафты» (был председателем наблюдательного совета), 1,211 млн грн процентов от вкладов в банках, 1 млн грн — дополнительного блага от «Нафтогаза». А также — 5 тыс. грн от отчуждения корпоративных прав и 1,1 тыс. грн в подарок от профсоюза «Нафтогаза».
Витренко указал 2,951 млн долл., 904,4 тыс. грн и более 13 тыс. евро на счетах в банках. Также — 100 тыс. долларов, 10 тыс. евро и 500 тыс. грн наличными.
Его жена Ирина Шафранова-Витренко задекларировала на банковских счетах почти 42 тыс. фунтов стерлингов, 224,3 тыс. евро, 3,78 тыс. долларов и 2,8 тыс. грн. Наличными она держит 100 тыс. долларов и 10 тыс. евро.
В прошлом году у Витренко было расходование в размере 172,318 млн грн на приобретение недвижимости. В собственности и.о. министра энергетики — квартира в Киеве площадью 124 кв. м. В собственности его супруги — 2 квартиры в Киеве площадью 58,4 кв. м и 99,4 кв. м.
Кроме этого, супруги арендует квартиру в Германии площадью 298 кв. м. Шафранова-Витренко также арендует нежилое помещение в Киеве площадью 359,2 кв. м, а Витренко владеет правом пользования квартирой отца в Киеве площадью 69,8 кв. м.
Витренко также внес в декларацию наручные часы Patek Philippe. В собственности его жены три авто — Volkswagen Golf 2008 года выпуска, Tesla Model X 2017 года выпуска и Land Rover 2014 года выпуска. Также Витренко задекларировал 148 421 штуку государственных облигаций Украины (дата вступления в права — 17 декабря 2020 г.).
Кроме этого, у него есть непереданные корпоративные права в компаниях «Эйвайэй Секьюритиз» (100%) и «Эксим Экспресс» (20%).
Витренко указан конечным бенефициаром компаний «Эйвайэй Кэпитал», Nestras Holding Limited (зарегистрирована на Кипре) и Ginger Global SA (зарегистрирована в Панаме).
Он занимал оплачиваемую должность директора в «Эйвайэй Кэпитал» и аналогичную неоплачиваемую должность в «Эксим Экспресс».
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