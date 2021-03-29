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В Google Картах появилась навигация внутри помещений с элементами дополненной реальности

В Google Картах появилась навигация внутри помещений с элементами дополненной реальности

На этой неделе компания Google обновила свой картографический сервис, добавив ряд полезных функций. Например, водители теперь могут выбирать в Google Картах экологичные маршруты движения. Перемещаться внутри незнакомых помещений также станет проще благодаря новой функции навигации, которая построена на основе искусственного интеллекта, технологий дополненной реальности и сервиса Street View.

В сообщении разработчиков Google говорится о том, что для определения положения пользователя специальный ИИ-алгоритм осуществляет сканирование десятков миллиардов изображений из Street View. Благодаря новым технологиям сервис может определять точную высоту и расположение объектов внутри зданий, благодаря чему пользователям становится доступна навигация даже по самым сложным объектам, таким как аэропорты, вокзалы и торговые центры. Таким образом, система Live View эффективно работает как на открытом пространстве, так и внутри помещений.

«Если вы готовитесь сесть в самолёт или поезд, Live View поможет найти ближайший лифт и эскалаторы, выход на платформу, зону выдачи багажа, стойки регистрации, билетные кассы, туалеты, банкоматы и др. Стрелки и сопровождающие их подсказки в дополненной реальности помогут выбрать правильный маршрут движения», — говорится в сообщении Google.

На данном этапе навигация внутри помещений доступна пользователям устройств на базе Android и iOS в некоторых торговых центрах на территории США. В дальнейшем Google запустит её в Токио и Цюрихе, а позднее и в других городах разных регионов мира.

По материалам 3dnews.ru
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