Amazon проектирует собственные чипы для сетевого оборудования

Провайдер облачных услуг Amazon Web Services (AWS), по сообщениям сетевых источников, разрабатывает собственные чипы, которые будут применяться в сетевых устройствах. Речь, в частности, идёт о кастомизированных чипах для коммутаторов.

По имеющимся сведениям, в проекте задействована команда специалистов, которая вошла в состав Amazon вместе с покупкой израильского стартапа Annapurna Labs в 2015 году. Эта фирма, например, создала серию ARM-процессоров Alpine, которые могут применяться в роутерах, устройствах для Интернета вещей и другой электронике. Приобретение Annapurna Labs обошлось Amazon в $350 млн.

AWS и раньше разрабатывала коммутаторы, но в них применялись чипы сторонних поставщиков, в частности, Broadcom. Организация выпуска собственных процессоров для сетевого оборудования позволит Amazon уменьшить зависимость от других компаний. Кроме того, компания сможет реализовать в чипах уникальные функции и оптимизировать их под свои сервисы. А это позволит снизить энергозатраты и повысить общую производительность облачных платформ.

К сожалению, пока нет информации о технических характеристиках будущих изделий. О сроках реализации проекта также ничего не сообщается. Сейчас в «кремниевом» портфолио AWS есть два важных продукта: собственные Arm-процессоры Graviton двух поколений, которые предлагаются клиентам и используются в других службах AWS, и решения Nitro, которые лежат в основе облачной платформы компании.