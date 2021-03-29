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Amazon проектирует собственные чипы для сетевого оборудования

Amazon проектирует собственные чипы для сетевого оборудования

Провайдер облачных услуг Amazon Web Services (AWS), по сообщениям сетевых источников, разрабатывает собственные чипы, которые будут применяться в сетевых устройствах. Речь, в частности, идёт о кастомизированных чипах для коммутаторов.

По имеющимся сведениям, в проекте задействована команда специалистов, которая вошла в состав Amazon вместе с покупкой израильского стартапа Annapurna Labs в 2015 году. Эта фирма, например, создала серию ARM-процессоров Alpine, которые могут применяться в роутерах, устройствах для Интернета вещей и другой электронике. Приобретение Annapurna Labs обошлось Amazon в $350 млн.

AWS и раньше разрабатывала коммутаторы, но в них применялись чипы сторонних поставщиков, в частности, Broadcom. Организация выпуска собственных процессоров для сетевого оборудования позволит Amazon уменьшить зависимость от других компаний. Кроме того, компания сможет реализовать в чипах уникальные функции и оптимизировать их под свои сервисы. А это позволит снизить энергозатраты и повысить общую производительность облачных платформ.

К сожалению, пока нет информации о технических характеристиках будущих изделий. О сроках реализации проекта также ничего не сообщается. Сейчас в «кремниевом» портфолио AWS есть два важных продукта: собственные Arm-процессоры Graviton двух поколений, которые предлагаются клиентам и используются в других службах AWS, и решения Nitro, которые лежат в основе облачной платформы компании.

По материалам 3dnews.ru
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