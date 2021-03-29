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ТОП-5 самых популярных закупок в системе Prozorro

ТОП-5 самых популярных закупок в системе Prozorro

Сегодня, 1 апреля, исполняется 5 лет, как начала работать система Prozorro. За это время в ней успешно провели более 1,2 млн конкурентных закупок, в которых приняли участие почти 384 тыс. компаний.

Эксперты площадки Zakupki.Prom собрали рейтинг закупок, которые вызвали наибольший интерес у бизнеса.

ТОП-5 самых популярных закупок:

1). «Бахмачский городской центр первичной медико-санитарной помощи» (Черниговская область) объявил тендер, чтобы приобрести компьютер. Ожидаемая стоимость закупки составляла 48 тыс. грн. Поставить компьютеры были готовы 22 компании. Но победителем закупки стал ФЛП «Ковалишин Любомир Юрьевич» с суммой тендерного предложения 29,7 тыс. грн.

2). На тендер на маски от «Консультативно-диагностического центра» Голосеевского района. Киева пришли 23 компании. Ожидаемая стоимость закупки была 415 тыс. грн. Поставщики соревновались между собой в аукционе, в результате победило ООО «Смартум Технолоджис». Сумма контракта — 138,6 тыс. грн.

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3). Привлекательным для бизнеса оказался и тендер на кондиционеры, который объявила Киевская военная часть 2451Р. В закупке приняли участие 26 компаний. Ожидаемый бюджет составлял 180 тыс. грн. Контракт с заказчиком на сумму 100 тыс. грн получило ООО «Евротехника».

4). В закупке мебели, а именно стола для руководителя, которую провело Главное управление Национальной полиции в Донецкой области, соревновались 27 компаний. Ожидаемая стоимость тендера была 113 тыс. грн. Победил ФЛП «Вакуленко Михаил Леонидович», который предложил поставить необходимую мебель по 47,1 тыс. грн.

5). И закупку, которая стала абсолютным чемпионом по количеству поставщиков, провела компания «Укрспецэкспорт». Им нужны были услуги по выполнению демонтажных работ. Ожидаемый бюджет составлял 376,9 тыс. грн. На тендер пришли 38 поставщиков. Победило ООО «Билдинг Дримс» с суммой предложения 99 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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