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Xiaomi представила мощный ноутбук Mi Laptop Pro с очень тонкими рамками и OLED-экраном

Xiaomi представила мощный ноутбук Mi Laptop Pro с очень тонкими рамками и OLED-экраном

На своей презентации китайская компания Xiaomi показала столько разных устройств, что разговоры о них не утихнут еще долго. Кроме, конечно, смартфонов, одними из ожидаемых устройств были ноутбуки. Производитель не подвел: Mi Laptop Pro показали и рассказали о его характеристиках.

Портативные компьютеры Mi Laptop Pro нового поколения дебютировали с диагональю дисплея 15,6 и 14 дюймов. Старшая версия получила высококачественный экран OLED формата 3.5 K с разрешением 3456×2160 пикселей и соотношением сторон 16:10.

Другие характеристики. Панель экрана занимает 93 процента площади крышки благодаря очень тонким рамкам. Защищает его стекло Gorilla Glass. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Панель такого же типа используется во флагманских смартфонах Xiaomi. Максимальная яркость экрана составляет 600 кд/м2, что достаточно много для ноутбуков.

14-дюймовая модель снабжена матрицей LCD формата 2.5 K с разрешением 2560×1600 точек. Дисплей имеет частоту обновления 120 Гц.

По материалам Телеканал новин 24
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