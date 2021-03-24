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Virgin Galactic представила зеркальный космический самолет

Virgin Galactic представила зеркальный космический самолет

Космическая компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона представила новую модель космического самолета Spaceship III, которая получила название VSS Imagine.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что самолет полностью покрыт зеркальным материалом, который не просто привлекает человеческий глаз, а также обеспечивает тепловую защиту.

Наземные испытания космоплана начинаются в ближайшее время, а летом планируется провести плановые полеты на космодроме «Америка» в Нью-Мексико.

Следующий аппарат Spaceship III, который пополнит флот Virgin Galactic, будет называться VSS Inspire. Когда именно его испытывают, не уточняется.


Фото: Sky News

Напомним, компания Virgin Galactic занимается разработкой космолетов серии Spaceship для предоставления услуг космического туризма. Испытания аппаратов проводятся с начала 2000-х годов. В частности, прототип космоплана SpaceShipOne совершил первый полет в 2003 году. В 2010 году в воздух впервые поднялся космоплан SpaceShipTwo, который получил название VSS Enterprise. Однако в 2014 году он разбился во время летных испытаний.

В будущем Virgin Galactic планирует предложить своим клиентам и орбитальные полеты.

Планируется, что к 2022 году компания совместно с Blue Origin займется транспортировкой людей к первому суборбитальному отелю – Aurora Station.

По материалам УКРИНФОРМ
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