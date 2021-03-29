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Изменения в законодательстве по отчетности по ЕСВ в 2021

Изменения в законодательстве по отчетности по ЕСВ в 2021

В 2021 году изменен порядок подачи отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом напоминает Главное управление ГНС в г. Киеве.

Что меняется:

  • с отчетного I квартала 2021 года отчетность будет подаваться в составе объединенной отчетности по налогу на доходы физических лиц (единого налога) по основному месту учета плательщика единого взноса.

«Форма налогового расчета сумм дохода, начисленного в пользу налогоплательщиков — физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса (Расчет), по которой подается объединенная отчетность, утверждена приказом Минфина от 15 декабря 2020 года», — отмечают налоговики.

Первый раз Расчет подается за I квартал 2021 года:

  • он содержит информацию о суммах начисленного единого взноса (с разбивкой по месяцам отчетного квартала);
  • Расчет подается налоговыми агентами и плательщиками единого взноса только в случае начисления сумм указанных доходов плательщику налога — физическому лицу налоговым агентом, плательщиком единого взноса в течение отчетного периода.

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Следовательно, за январь, февраль и март 2021 года ежемесячные отчеты по старой форме уже не подаются. Плательщики единого взноса отчитываться по обновленной объединенной форме ежеквартально.

Кроме того, с 1 января 2021 года вступил в силу приказ Минфина от 05 ноября 2020 года № 670, которым определен порядок подачи отчетности по единому взносу. Обновленные формы отчета по единому взносу должны подаваться с 01 февраля 2021 года.

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По материалам Finance.UA
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