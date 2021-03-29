Когда начнутся выплаты ФЛП по 8000 гривен

Выплаты ФЛП (физическим лицам-предпринимателям) по 8000 гривен начнутся через несколько недель. В приложении «Дія» нужно немного доработать технологический процесс.

Об этом в эфире «Украина 24» заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«В законе прописано, что есть 10 дней для того, чтобы Кабинет министров разработал алгоритм выплат и запустил процессы. Поэтому я думаю, что через несколько недель процесс запустится. Мы технически готовы к этому, нам нужно доработать технологический процесс, но это займет немного времени», — отметил Федоров.

По его словам, команда «Дія» готова и ждет только решения правительства.

Отметим, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что подавать заявку на выплаты можно будет уже в начале апреля.

Напомним, ранее Верховная Рада возобновила компенсации бизнесу в размере 8000 гривен. Компенсацию получат те, кто вынужден приостановить деятельность на время карантина. Перечень видов деятельности, которые попадают под выплаты, еще должен установить Кабмин.