Кабмин продлил эксперимент по внедрению Единой государственной е-системы в строительстве

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление № 559, которым продлил срок реализации экспериментального проекта по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства до 30 июня 2021 года.

Как передает Укринформ, соответствующее решение правительство приняло на заседании 31 марта.

Согласно тексту пояснительной записки к постановлению, в настоящее время существует необходимость обеспечить дальнейшее непрерывное функционирование первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства до принятия всех нормативных актов, необходимых для ее полноценного внедрения.

Изменение конечной даты внедрения электронной системы обеспечит продолжение предоставления административных и других услуг в сфере строительства и снижение коррупционных рисков при их предоставлении.

Как сообщал Укринформ, правительство на заседании 1 июля приняло постановление №559 «О реализации экспериментального проекта по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства», разработанное Минцифрой совместно с Минрегионом.

Экспериментальным проектом предусмотрено создание и внесение сведений в Реестр строительной деятельности первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Планировалось, что проект будет действовать с 6 июля до 31 марта 2021 года.