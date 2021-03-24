В Украине появится электронный военный билет

В Украине стартуют проекты по цифровизации процессов воинского учета. В рамках этого будет введен электронный военный билет.
Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны.
Е-билет предусмотрен в рамках принятого парламентом закона.
“Наступил конец эры военкоматов. Вместо них в Украине будут действовать территориальные центры комплектования в соответствии с административно-территориальным устройством государства. В случае обострения ситуации на доукомплектование воинских частей теперь отведены считанные дни, что соответствует требованиям “Стратегии военной безопасности Украины”, – отметил глава МОУ.
По его словам, создан Единый государственный реестр военнообязанных.
“Начаты проекты по цифровизации процессов воинского учета: е-регистрация, е-военный билет, е-транспорт, е-ТЦК. И это только верхушка айсберга. Мы не просто укрепили вооруженные силы, но и дали инструменты для введения изменений в другие составляющие сектора безопасности и обороны”, – подчеркнул министр.
Таран отметил, что законом создан институт резервистов-контрактников, которые добровольно будут подписывать контракт. На них распространится весь комплекс социальных льгот и гарантий, предусмотренных для мобилизованных лиц.
Напомним, вчера Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №3553 о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки. Он позволит в случае необходимости за сутки мобилизовать резервистов.
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