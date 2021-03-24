Японская компания покупает разработчика программного обеспечения GlobalLogic

Японский конгломерат Hitachi намерен приобрести американского разработчика программного обеспечения GlobalLogic за $9,6 млрд, сообщает Nikkei.
Ожидается, что сделка станет крупнейшим приобретением японской компании по производству электрооборудования. Планируемое поглощение GlobalLogic связано с планами японской компании по быстрой модернизации бизнеса в пользу фокуса на IT-секторе и отказу от непрофильных операций.
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Компания также работает над разработкой системы, которая использует анализ данных для улучшения управления производственными площадками.
Hitachi планирует выкупить все акции у существующих акционеров и передать компанию под эгиду Hitachi Global Digital Holdings, которая курирует ее IТ-бизнес в США. Японская компания собирается закрыть сделку в июле этого года.
Отмечается, что GlobalLogic обслуживает 400 американских компаний, включая телекоммуникационную группу Sprint, а также международных игроков, таких как автопроизводитель Volvo. В Hitachi надеются, что это приобретение поможет им расширить продажи собственных систем этим компаниям.
Новость вызвала бурную реакцию среди инвесторов – цена акций Hitachi в Токио упала более чем на 7%.
GlobalLogic в Украине входит в пятерку крупнейших IT-компаний страны. Компания представлена в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве и сотрудничает с более чем 5000 специалистами. Более 90% разработок GlobalLogic в Украине – это комплексные R&D-проекты.
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