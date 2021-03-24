На Прикарпатье разоблачили схему экспорта древесины на 15 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Ивано-Франковской области, совместно с работниками управления СБУ в области разоблачили схему экспорта древесины, незаконно вырубленной на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины на странице в Facebook.
“По оперативной информации экономической контрразведки, к функционированию схемы причастны предприниматели из Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Ежемесячно коммерсанты отправляли в Республику Молдова 8-10 грузовиков с пиломатериалами на сумму около 1,5-2 миллиона гривен”, – говорится в сообщении.
Ориентировочная стоимость пиломатериалов хвойных пород, вывозимых за границу в течение года, составляет около 15 млн грн.
Фото: ГФС
Схема нелегального экспорта заключалась в повторном использовании товарно-транспортных накладных на древесину. Для этого предприниматели скупали использованные товарно-транспортные накладные и перепродавали их для повторного использования. На основании этих накладных экспортеры легализовали незаконно вырубленный лес и получали сертификат о происхождении древесины, необходимый для его продажи за границу.
В ходе блокирования противоправного механизма экспорта пиломатериалов правоохранители задержали в международном пункте пропуска очередной незаконный груз. По предварительным оценкам, в двух грузовых транспортных средствах вывозили пиломатериалов на четверть миллиона гривен.
Фото: ГФС
По адресам деятельности фигурантов проведен ряд обысков на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Изъяты пиломатериалы, сопровождавшиеся поддельными документами, лес-кругляк без документов о законности происхождения, финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию. Ведется расследование.
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