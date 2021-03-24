0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

На Прикарпатье разоблачили схему экспорта древесины на 15 млн грн

На Прикарпатье разоблачили схему экспорта древесины на 15 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Ивано-Франковской области, совместно с работниками управления СБУ в области разоблачили схему экспорта древесины, незаконно вырубленной на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины на странице в Facebook.

“По оперативной информации экономической контрразведки, к функционированию схемы причастны предприниматели из Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Ежемесячно коммерсанты отправляли в Республику Молдова 8-10 грузовиков с пиломатериалами на сумму около 1,5-2 миллиона гривен”, – говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость пиломатериалов хвойных пород, вывозимых за границу в течение года, составляет около 15 млн грн.


Фото: ГФС

Схема нелегального экспорта заключалась в повторном использовании товарно-транспортных накладных на древесину. Для этого предприниматели скупали использованные товарно-транспортные накладные и перепродавали их для повторного использования. На основании этих накладных экспортеры легализовали незаконно вырубленный лес и получали сертификат о происхождении древесины, необходимый для его продажи за границу.

В ходе блокирования противоправного механизма экспорта пиломатериалов правоохранители задержали в международном пункте пропуска очередной незаконный груз. По предварительным оценкам, в двух грузовых транспортных средствах вывозили пиломатериалов на четверть миллиона гривен.


Фото: ГФС

По адресам деятельности фигурантов проведен ряд обысков на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Изъяты пиломатериалы, сопровождавшиеся поддельными документами, лес-кругляк без документов о законности происхождения, финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию. Ведется расследование.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.