Финрегуляторы назвали достижения в рамках выполнения стратегии развития финсектора Украины

НБУ, НКЦБФР, Минфин, ФГВФЛ и Нацкомфинуслуг отчитались, каких успехов достигли в течение 2020 года в воплощении Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Об этом сообщает Нацкомфинуслуг.

«Стратегия устанавливает приоритеты и цели развития финансового сектора до 2025 года. Несмотря на влияние пандемии COVID-19, более половины мероприятий дорожной карты реализации документа выполнено или выполняется согласно утвержденному графику», — говорится в сообщении.

Какие были достижения в 2020 году в рамках выполнения Стратегии:

удалось сохранить финансовую стабильность в стране, несмотря на пандемию COVID -19;

-19; зарегистрировали в ВР законопроект о платежных услугах;

упростили процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в мобильном приложении «Дія»;

разработали план мероприятий для получения Ощадбанком статуса участника ФГВФЛ ;

; увеличилась сумма и количество безналичных операций с платежными картами — 87% по количеству и почти 56% по сумме (с 82% и 50% на начало 2020 года);

усилили защиту прав потребителей финансовых услуг;

приняли Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по упрощению привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов», который предусматривает урегулирование вопроса инфраструктуры организованных рынков, в частности функционирования товарных рынков и рынков деривативных финансовых инструментов;

разработали новый механизм защиты прав владельцев облигаций, а именно проведения собрания держателей облигаций. Больше достижений по ссылке.

Кроме того, финрегуляторы разработали комплекс изменений, направленных на расширение дорожной карты по реализации Стратегии:

содействие кредитованию экономики;

эффективное регулирование финансового сектора и совершенствование надзорных подходов;

усиление мер по обеспечению устойчивости государственных финансов;

создание условий для привлечения долгосрочных ресурсов;

повышение уровня финансовой грамотности населения;

содействие развитию рынков небанковских финансовых услуг;

обеспечение развития рынка fintech, цифровых технологий и платформ регуляторов;

обеспечение развития эффективной инфраструктуры рынков капитала;

создание ликвидных рынков финансовых инструментов и т. д.

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