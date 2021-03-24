Финрегуляторы назвали достижения в рамках выполнения стратегии развития финсектора Украины

НБУ, НКЦБФР, Минфин, ФГВФЛ и Нацкомфинуслуг отчитались, каких успехов достигли в течение 2020 года в воплощении Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года.
Об этом сообщает Нацкомфинуслуг.
«Стратегия устанавливает приоритеты и цели развития финансового сектора до 2025 года. Несмотря на влияние пандемии COVID-19, более половины мероприятий дорожной карты реализации документа выполнено или выполняется согласно утвержденному графику», — говорится в сообщении.
Какие были достижения в 2020 году в рамках выполнения Стратегии:
Кроме того, финрегуляторы разработали комплекс изменений, направленных на расширение дорожной карты по реализации Стратегии:
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