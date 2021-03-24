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Финрегуляторы назвали достижения в рамках выполнения стратегии развития финсектора Украины

Финрегуляторы назвали достижения в рамках выполнения стратегии развития финсектора Украины

НБУ, НКЦБФР, Минфин, ФГВФЛ и Нацкомфинуслуг отчитались, каких успехов достигли в течение 2020 года в воплощении Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Об этом сообщает Нацкомфинуслуг.

«Стратегия устанавливает приоритеты и цели развития финансового сектора до 2025 года. Несмотря на влияние пандемии COVID-19, более половины мероприятий дорожной карты реализации документа выполнено или выполняется согласно утвержденному графику», — говорится в сообщении.

Какие были достижения в 2020 году в рамках выполнения Стратегии:

  • удалось сохранить финансовую стабильность в стране, несмотря на пандемию COVID-19;
  • зарегистрировали в ВР законопроект о платежных услугах;
  • упростили процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в мобильном приложении «Дія»;
  • разработали план мероприятий для получения Ощадбанком статуса участника ФГВФЛ;
  • увеличилась сумма и количество безналичных операций с платежными картами — 87% по количеству и почти 56% по сумме (с 82% и 50% на начало 2020 года);
  • усилили защиту прав потребителей финансовых услуг;
  • приняли Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по упрощению привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов», который предусматривает урегулирование вопроса инфраструктуры организованных рынков, в частности функционирования товарных рынков и рынков деривативных финансовых инструментов;
  • разработали новый механизм защиты прав владельцев облигаций, а именно проведения собрания держателей облигаций. Больше достижений по ссылке.

Кроме того, финрегуляторы разработали комплекс изменений, направленных на расширение дорожной карты по реализации Стратегии:

  • содействие кредитованию экономики;
  • эффективное регулирование финансового сектора и совершенствование надзорных подходов;
  • усиление мер по обеспечению устойчивости государственных финансов;
  • создание условий для привлечения долгосрочных ресурсов;
  • повышение уровня финансовой грамотности населения;
  • содействие развитию рынков небанковских финансовых услуг;
  • обеспечение развития рынка fintech, цифровых технологий и платформ регуляторов;
  • обеспечение развития эффективной инфраструктуры рынков капитала;
  • создание ликвидных рынков финансовых инструментов и т. д.

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По материалам Finance.UA
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