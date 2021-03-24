Киев вводит более жесткие ограничения. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.
С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады.
«У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день», — сообщил он.
Весь общественный транспорт – и наземный, и метро — будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.
Напомним, власти Киева ранее приняли решение ужесточить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно.
Проведение массовых мероприятий, присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Заведения общественного питания будут работать только на «вынос», а заправки будут работать без кафе.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада приняла за основу законопроект о налоговой амнистииВчера, 19:00 - 1470 21
В «Укрпочте» недовольны переводом почти всех пенсионеров в банкиВчера, 15:15 - 1647 19
Рада приняла законопроект Зеленского о воинской повинности: штрафы и наказанияВчера, 16:44 - 4407 12
Украине подтвердили дополнительный миллион вакцин Pfizer - Ляшко6 ч. назад - 591 11
Германия усилила требования для авиапассажировВчера, 22:00 - 923 7
Рада приняла законопроект Зеленского о воинской повинности: штрафы и наказанияВчера, 16:44 - 4407 12
ТОП-10 сфер с самыми высокими зарплатами в Украине (инфографика)7 ч. назад - 2762
Киев получит новую окружную дорогу: где пройдет и когда запустятВчера, 21:00 - 2172 4
В Киеве определились с датой окончания отопительного сезона3 ч. назад - 2063 2
Рада приняла за основу законопроект о налоговой амнистииВчера, 19:00 - 1470 21
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)Позавчера, 14:44 - 902 3
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1140 5
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 810
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2170 3
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 801 1