Киев вводит более жесткие ограничения. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.

С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады.

«У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день», — сообщил он.

Весь общественный транспорт – и наземный, и метро — будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Руководители учреждений, предприятий, учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу, кому возможно, предоставить отпуска.

Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.

Напомним, власти Киева ранее приняли решение ужесточить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно.

Справка Finance.ua:

С 20 марта запрещены: работа учреждений культуры (закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы); работа ТРЦ , кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.

Проведение массовых мероприятий, присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Заведения общественного питания будут работать только на «вынос», а заправки будут работать без кафе.

Власти Львова решили продлить усиленный карантин на территории города до 12 апреля. Предпринимателей призвали перевести сотрудников на удаленную работу.

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