Правительство расширило возможности для оплаты парковки

Кабмин одобрил проект постановления, который расширяет возможности для оплаты за парковку, а также предоставляет больше автономии местным органам самоуправления.
Об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
«Принятие постановления введет в Украине более современные и комфортные условия парковки транспортных средств. Это, в свою очередь, сбалансирует интересы лиц с инвалидностью, пешеходов, автомобилистов, субъектов хозяйствования и обеспечит развитие системы парковки в Украине на европейском уровне», – отметил Алексей Чернышев, министр развития общин и территорий.
Что предусматривается проектом постановления:
Цель проекта постановления:
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