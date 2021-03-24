Правительство расширило возможности для оплаты парковки

Кабмин одобрил проект постановления, который расширяет возможности для оплаты за парковку, а также предоставляет больше автономии местным органам самоуправления.

Об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

«Принятие постановления введет в Украине более современные и комфортные условия парковки транспортных средств. Это, в свою очередь, сбалансирует интересы лиц с инвалидностью, пешеходов, автомобилистов, субъектов хозяйствования и обеспечит развитие системы парковки в Украине на европейском уровне», – отметил Алексей Чернышев, министр развития общин и территорий.

Что предусматривается проектом постановления:

дать полномочия инспекторам по парковке (уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета) в части контроля за соблюдением правил парковки;

ввести ответственность по доступу к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей;

усовершенствовать способы оплаты парковочных услуг (в платежных терминалах, банковских автоматах, комплексах самообслуживания);

ввести запрет для субъектов хозяйствования оборудовать места для парковки на тротуарах.

Цель проекта постановления:

принятие постановления будет способствовать улучшению качества предоставления услуг по парковке, увеличению поступлений средств в местные бюджеты, использованию площадок для парковки с максимальной эффективностью за счет рациональной организации и введения новых инновационных технологий оплаты услуг и контроля за осуществлением оплаты;

также органы местного самоуправления получат действенные рычаги для решения транспортных проблем в населенных пунктах.

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