Новый украинский лоукостер обнародовал цены на свои первые маршруты

Новый украинский лоукостер Bees Airline открыл продажу билетов на первые четыре регулярных маршрута из Киева и Одессы.

Об этом пишет Avianews.com.

Из аэропорта «Киев» (Жуляны) авиакомпания полетит в Тбилиси, Батуми и Ереван, а из Одессы в Ереван.

График рейсов и цены:

рейсы Киев-Тбилиси стартуют с 30 апреля с частотой два раза в неделю с увеличением до трех раз в неделю в июне. Авиабилеты продаются по цене от 980 грн в одну сторону по тарифу Light. Он включает перевозку только 7 кг ручной клади;

из Киева в Батуми Bees Airline полетит 9 июня с частотой четыре рейса в неделю. Авиабилеты доступны по цене от 980 грн в одну сторону по тарифу Light;

рейсы Киев-Ереван авиакомпания запланировала с 3 мая с частотой два раза в неделю. Авиабилеты стоят от 980 грн в одну сторону по тарифу Light;

из Одессы в Ереван Bees Airline откроет рейсы с 14 июня с частотой два раза в неделю. Авиабилеты стоят от 999 грн в одну сторону по тарифу Light.

Ранее руководство лоукостера заявило, что первые регулярные рейсы авиакомпании будут на Кавказ в страны, которые открыты для украинских туристов. На сегодня и Грузия, и Армения разрешают въезд туристам из Украины.