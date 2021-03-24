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Новый украинский лоукостер обнародовал цены на свои первые маршруты

Новый украинский лоукостер обнародовал цены на свои первые маршруты

Новый украинский лоукостер Bees Airline открыл продажу билетов на первые четыре регулярных маршрута из Киева и Одессы.

Об этом пишет Avianews.com.

Из аэропорта «Киев» (Жуляны) авиакомпания полетит в Тбилиси, Батуми и Ереван, а из Одессы в Ереван.

График рейсов и цены:

  • рейсы Киев-Тбилиси стартуют с 30 апреля с частотой два раза в неделю с увеличением до трех раз в неделю в июне. Авиабилеты продаются по цене от 980 грн в одну сторону по тарифу Light. Он включает перевозку только 7 кг ручной клади;
  • из Киева в Батуми Bees Airline полетит 9 июня с частотой четыре рейса в неделю. Авиабилеты доступны по цене от 980 грн в одну сторону по тарифу Light;
  • рейсы Киев-Ереван авиакомпания запланировала с 3 мая с частотой два раза в неделю. Авиабилеты стоят от 980 грн в одну сторону по тарифу Light;
  • из Одессы в Ереван Bees Airline откроет рейсы с 14 июня с частотой два раза в неделю. Авиабилеты стоят от 999 грн в одну сторону по тарифу Light.

Ранее руководство лоукостера заявило, что первые регулярные рейсы авиакомпании будут на Кавказ в страны, которые открыты для украинских туристов. На сегодня и Грузия, и Армения разрешают въезд туристам из Украины.

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По материалам Finance.UA
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