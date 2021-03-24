В Киеве определились с датой окончания отопительного сезона

Централизованное отопление в столичных домах начнут выключать с 5 апреля.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.
«Хочу сообщить, что с 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах. На прекращение теплоснабжения в системе, которая является одной из крупнейших в Европе, городу нужно примерно 5 дней. Напомню, уже не первый год Киев завершает отопительный сезон раньше традиционного 15 апреля. Чтобы киевляне могли сэкономить на оплате за тепло”, – сказал Виталий Кличко.
По прогнозу синоптиков, уже с этой недели среднесуточная температура выше +8 градусов по Цельсию, когда по нормативам городские службы могут отключать отопление.
«Однако социальные объекты – больницы, садики и школы – пока будут получать тепло. И отключать их будем только по заявкам руководителей заведений», – подчеркнул Виталий Кличко.
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