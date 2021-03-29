Может ли работодатель принудительно уволить работника

Право на труд — одно из приоритетных социальных прав, закрепленных в Конституции Украины. Каждый имеет право зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается.
Об этом пишет Гоструда в Днепропетровской области.
«Принуждение работника к увольнению с работы является незаконным, поскольку Конституция Украины гарантирует каждому гражданину защиту от незаконного увольнения. Эта гарантия обеспечивается путем закрепления целого ряда требований к порядку прекращения трудового договора», — сказано в сообщении.
Читайте также: Могут ли уволить работника, который достиг пенсионного возраста
Расторгнуть трудовые отношения можно только при наличии на то законных оснований. Перечень таких оснований закреплен в Кодексе законов о труде Украины.
Основаниями прекращения трудового договора являются:
Читайте также: Увольнение во время отпуска: что делать работнику и роботодателю
Согласно положениям ч. 2 ст. 40 КЗоТ Украины увольнение по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 и 6 этой статьи (а именно: изменений в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, сокращения численности или штата работников; обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, которые препятствуют продолжению данной работы; восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу) допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу.
Увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью по инициативе собственника или уполномоченного им органа не допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия.
«Таким образом, принуждение к увольнению — противозаконное действие работодателя, которое относится к нарушению законодательства о труде», — подытожили в Гоструда.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нарушителей на дорогах будут «ловить» автомобили-фантомыВчера, 17:00 - 1292 11
В прошлом году поступления в бюджеты и соцфонд выросли на 13,5% - налоговая10 ч. назад - 135 2
Треть украинских семей, получающих госпомощь, имеют трудоспособных неработающих лиц - МинсоцполитикиОколо часа назад - 178 1
Аналитики спрогнозировали курс доллара в апрелеВчера, 10:01 - 8027 1
Госстат сообщил, сколько украинцев работает без трудовой книжкиВчера, 14:08 - 713 1
Стало известно, в какое время года чаще всего дешевеет доллар в Украине6 ч. назад - 4355
5 наиболее распространенных ошибок при поиске работыВчера, 20:02 - 2277
Будут ли дорожать квартиры в столицеВчера, 21:02 - 1818
Новое поколение пассажирской версии Renault Kangoo (фото)Вчера, 23:10 - 1520
Нарушителей на дорогах будут «ловить» автомобили-фантомыВчера, 17:00 - 1292 11
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)Позавчера, 11:28 - 339 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1592 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1432 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 966
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2491 3