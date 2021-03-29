Может ли работодатель принудительно уволить работника

Право на труд — одно из приоритетных социальных прав, закрепленных в Конституции Украины. Каждый имеет право зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается.

Об этом пишет Гоструда в Днепропетровской области.

«Принуждение работника к увольнению с работы является незаконным, поскольку Конституция Украины гарантирует каждому гражданину защиту от незаконного увольнения. Эта гарантия обеспечивается путем закрепления целого ряда требований к порядку прекращения трудового договора», — сказано в сообщении.

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Расторгнуть трудовые отношения можно только при наличии на то законных оснований. Перечень таких оснований закреплен в Кодексе законов о труде Украины.

Основаниями прекращения трудового договора являются:

соглашение сторон;

истечение срока трудового договора, кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;

призыв или поступление работника или владельца — физического лица на военную службу, направление на альтернативную (невоенную) службу, кроме случаев, когда за работником сохраняются место работы, должность;

расторжение трудового договора по инициативе работника, по инициативе собственника или уполномоченного им органа или по требованию профсоюзного или другого уполномоченного на представительство трудовым коллективом органа;

перевод работника, с его согласия, на другое предприятие, в учреждение, организацию или переход на выборную должность;

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отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием, учреждением, организацией, а также отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда;

вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден (кроме случаев освобождения от отбывания наказания с испытанием) к лишению свободы или к другому наказанию, которое исключает возможность продолжения данной работы;

основания, предусмотренные контрактом;

основания, предусмотренные иными законами.

Согласно положениям ч. 2 ст. 40 КЗоТ Украины увольнение по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 и 6 этой статьи (а именно: изменений в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, сокращения численности или штата работников; обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, которые препятствуют продолжению данной работы; восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу) допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу.

Увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью по инициативе собственника или уполномоченного им органа не допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия.

«Таким образом, принуждение к увольнению — противозаконное действие работодателя, которое относится к нарушению законодательства о труде», — подытожили в Гоструда.

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