Нарушителей на дорогах будут «ловить» автомобили-фантомы

В Украине появятся автомобили-фантомы, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения в потоке.
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире телеканала «ДОМ».
По его словам, в таких автомобилях будут ездить полицейские, но они не будут брендированы.
«У нас будут использоваться автомобили-фантомы — это автомобили, в которых есть специальное оборудование, которое в автоматическом режиме фиксирует нарушения правил дорожного движения. Они не брендированные, полицейские будут ехать в них в общем потоке транспортных средств и в автоматическом режиме выявлять нарушения», — сообщил Мартыненко.
Он добавил, что в 2021 году на дорогах Украины хотят дополнительно установить 200 камер автофиксации нарушений ПДД.
«Кроме камер, у нас работают полицейские отряды, которые используют радары TruCAM. Недавно количество участков, где измеряют скорость с помощью TruCAM, увеличилось еще на 60», — отметил советник главы МВД.
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