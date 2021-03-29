Нарушителей на дорогах будут «ловить» автомобили-фантомы

В Украине появятся автомобили-фантомы, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения в потоке.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире телеканала «ДОМ».

По его словам, в таких автомобилях будут ездить полицейские, но они не будут брендированы.

«У нас будут использоваться автомобили-фантомы — это автомобили, в которых есть специальное оборудование, которое в автоматическом режиме фиксирует нарушения правил дорожного движения. Они не брендированные, полицейские будут ехать в них в общем потоке транспортных средств и в автоматическом режиме выявлять нарушения», — сообщил Мартыненко.

Он добавил, что в 2021 году на дорогах Украины хотят дополнительно установить 200 камер автофиксации нарушений ПДД.

«Кроме камер, у нас работают полицейские отряды, которые используют радары TruCAM. Недавно количество участков, где измеряют скорость с помощью TruCAM, увеличилось еще на 60», — отметил советник главы МВД.

Справка Finance.ua:

17 марта 2021 года в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение ПДД . Теперь за вождение в нетрезвом виде придется заплатить от 17 тыс. грн, за превышение скорости — до 1700 грн.

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