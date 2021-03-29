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Компания Ford остановила продажу домашних зарядных станций для электромобилей

Компания Ford остановила продажу домашних зарядных станций для электромобилей

Ford прекратила продажу фирменных домашних зарядных устройств Level 2 для электромобиля Mustang Mach-E после того, как обнаружила, что некоторые из них не работают. На проблему обратило внимание издание Automotive News. Она заключается в том, что зарядное устройство произвольно сообщает о неисправности и останавливает процесс зарядки.

Ford заявляет, что неисправность не угрожает безопасности пользователей устройства. Однако, компания прекратила продажу домашних зарядных станций стоимостью $800 до того момента, пока не найдет решение проблемы. Владельцы Mustang Mach-E и в дальнейшем могут заряжать свои автомобили от розеток, выдающих ток с напряжением 120 или 240 В.

Зарядное устройство Ford Level 2 способно за час зарядки обеспечить электромобилю запас хода около 45 км. Например, час зарядки от розетки обеспечивает запас хода в 32 км. Это далеко не единственная проблема у Mustang Mach-E. Хотя по Северной Америке уже колесит более 4000 автомобилей этой модели, отгрузки некоторых электрокаров из ранних партий были отложены с целью дополнительной проверки качества, а несколько десятков машин были отозваны из-за ослабленных болтов подрамника.

По материалам AMPERCAR
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