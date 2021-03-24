0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 107 0

В Италии ужесточили правила въезда в страну

В Италии ужесточили правила въезда в страну

Теперь, чтобы попасть в Италию, туристам с ЕС придется пробыть на самоизоляции 5 дней. Карантин будет обязательным для всех, даже для людей, которые имеют отрицательный тест на коронавирус. Ужесточение правил въезда произошло из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в Италии и странах ЕС.

Ранее обязательный карантин должны были проходить только те, кто прибыл из стран, не входящих в состав Европейского Союза. Стоит отметить, что многие районы в Италии остаются в «красной» зоне. Уже с субботы в стране планируют ввести «пасхальный локдаун». Италия не единственная страна, где ужесточили правила въезда. Великобритания пока совсем не пускает к себе путешественников.

В Польше необходимо предоставить на границе отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Но иностранцы из стран, которые не входят в Шенгенскую зону, будут сразу отправляться на карантин. Есть в них отрицательный результат теста или нет — не имеет значения. Тем не менее они могут избежать изоляции, если сделают тест по приезде в Польшу за собственные средства.

Напомним, что в США разрабатывают собственные «паспорта вакцинации». Над их созданием работают администрация президента вместе с частными компаниями.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.