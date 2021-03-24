В Италии ужесточили правила въезда в страну

Теперь, чтобы попасть в Италию, туристам с ЕС придется пробыть на самоизоляции 5 дней. Карантин будет обязательным для всех, даже для людей, которые имеют отрицательный тест на коронавирус. Ужесточение правил въезда произошло из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в Италии и странах ЕС.

Ранее обязательный карантин должны были проходить только те, кто прибыл из стран, не входящих в состав Европейского Союза. Стоит отметить, что многие районы в Италии остаются в «красной» зоне. Уже с субботы в стране планируют ввести «пасхальный локдаун». Италия не единственная страна, где ужесточили правила въезда. Великобритания пока совсем не пускает к себе путешественников.

В Польше необходимо предоставить на границе отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Но иностранцы из стран, которые не входят в Шенгенскую зону, будут сразу отправляться на карантин. Есть в них отрицательный результат теста или нет — не имеет значения. Тем не менее они могут избежать изоляции, если сделают тест по приезде в Польшу за собственные средства.

Напомним, что в США разрабатывают собственные «паспорта вакцинации». Над их созданием работают администрация президента вместе с частными компаниями.