В Италии ужесточили правила въезда в страну

Теперь, чтобы попасть в Италию, туристам с ЕС придется пробыть на самоизоляции 5 дней. Карантин будет обязательным для всех, даже для людей, которые имеют отрицательный тест на коронавирус. Ужесточение правил въезда произошло из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в Италии и странах ЕС.
Ранее обязательный карантин должны были проходить только те, кто прибыл из стран, не входящих в состав Европейского Союза. Стоит отметить, что многие районы в Италии остаются в «красной» зоне. Уже с субботы в стране планируют ввести «пасхальный локдаун». Италия не единственная страна, где ужесточили правила въезда. Великобритания пока совсем не пускает к себе путешественников.
В Польше необходимо предоставить на границе отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Но иностранцы из стран, которые не входят в Шенгенскую зону, будут сразу отправляться на карантин. Есть в них отрицательный результат теста или нет — не имеет значения. Тем не менее они могут избежать изоляции, если сделают тест по приезде в Польшу за собственные средства.
Напомним, что в США разрабатывают собственные «паспорта вакцинации». Над их созданием работают администрация президента вместе с частными компаниями.
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