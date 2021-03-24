Крупнейший лоукостер мира заказал 100 самолетов Boeing 737 MAX

Крупнейший лоукостер мира Southwest Airlines заказал у Boeing сразу 100 новых самолетов 737 MAX 7 и станет первым получателем этой модели.
Партия из 30 самолетов поступит во флот уже в 2022 году и заменит авиалайнеры предыдущего поколения 737-700. Подобная ротация позволит Southwest Airlines сэкономить 14% в пересчете на перевозку каждого пассажира.
Как часть сделки лоукостер конвертировал предыдущий твердый заказ на 70 737 MAX 8 в меньшую модель 737 MAX 7 и разместил смешанный опцион на 155 авиалайнеров 737 MAX 7 и 737 MAX 8, который он сможет при необходимости перевести в твердый заказ в течение 2022-2029 годов.
С учетом нового договора Southwest Airlines только напрямую у Boeing заказал 200 авиалайнеров 737 MAX 7 и 149 737 MAX 8, а также может перевести в твердый заказ опционы на 270 самолетов моделей 737 MAX 7 и 737 MAX 8.
Масштабы сделки позволили лоукостеру получить существенную скидку от производителя. Согласно обнародованной информации, средняя цена самолета составит $30 млн, что более чем в 3 раза меньше каталожной цены.
Сейчас флот Southwest Airlines включает более 700 самолетов разных модификаций 737. Лоукостер использует это семейство самолетов в течение 50 лет.
Модель 737 MAX является обновленной версией линейки самолетов 737 Next Generation, которая производилась с конца 1990-х годов. В 2019 году полеты 737 MAX остановили по всему миру после второй катастрофы авиалайнера этого типа.
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