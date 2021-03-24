Госавиаслужба Украины начала по-новому выдавать авиакомпаниям права на маршруты для полетов по Украине и за границу.
Новые правила регулятор утвердил своим приказом №207 еще 8 февраля 2021 года, однако они вступили в силу только 26 марта после регистрации в Минюсте и официальной публикации.
Теперь авиакомпаниям не нужно ждать месяц заседания комиссии, если они хотят увеличить число рейсов на международных маршрутах. Если на линии нет ограничений на число полетов или перевозчиков, то заявку рассмотрит подразделение Госавиаслужбы и выдаст обновленный документ.
Права на внутренние и международные регулярные рейсы теперь выдаются без ограничения по сроку действия. Однако если авиакомпания не использует всю квоту на международном маршруте в течение 12 месяцев, а ограничение квоты не позволяет выдать права новому авиаперевозчику, Госавиаслужба может ограничить или аннулировать права нелетающей авиакомпании.
По новым правилам права на внутренние линии выдаются без ограничения по числу рейсов. Таким образом, если авиакомпания хочет увеличить число полетов между городами Украины, ей теперь не нужно получать официальное разрешение от Госавиаслужбы.
Регулятор теперь может аннулировать право на маршрут, если действие лицензии авиакомпании остановлено или документ аннулирован. Раньше такая санкция применялась только при аннулировании лицензии.
В новой редакции правил Госавиаслужба изменила условия проведения конкурса на право полетов на маршруте, где действуют ограничения. Конкурс проводится, если заявки подадут сразу несколько авиакомпаний, а существующей квоты недостаточно.
Из критериев убрали число авиационных происшествий. Теперь регулятор для выбора победителя учитывает, как авиакомпании используют ранее выданные права на маршруты, регулярность полетов за последние 6 месяцев и сумму средств, оплаченных в бюджет Украины за последние 12 месяцев.
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