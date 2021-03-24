Минфин разместил облигаций почти на ₴ 9 миллиардов

Министерство финансов 30 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 8,87 млрд грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минфина в Фейсбуке.
«Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам четыре выпуска ценных бумаг в национальной валюте и два выпуска в иностранной валюте. По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 8 875 млн грн», — говорится в сообщении.
Отмечается, что срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне — 3 месяца, 1 год, 1,5 года и 2 года, в долларах США — 1 год и 2 года.
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