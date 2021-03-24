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В Одессе раскрыли миллионную мошенническую схему по завладению недвижимостью

В Одессе раскрыли миллионную мошенническую схему по завладению недвижимостью

Правоохранители раскрыли мошенническую схему по завладению недвижимостью в Одессе. В преступную группу входили трое одесситов, включая действующего адвоката и бывшего милиционера. Также помогали регистратор и два человека с криминальными связями.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что для поиска потенциальных жертв злоумышленники использовали доступ к государственным электронным реестрам и информацию от участников рынка недвижимости. В частности, их интересовали покупатели, которые рассчитались за приобретенную квартиру, но еще не зарегистрировали на нее право собственности. Внимание члены преступной группировки обращали только на тех лиц, которые приобрели недвижимость, строительство которой было приостановлено, а ее сдача в эксплуатацию происходила со значительной задержкой.


Фото: Нацполиции

«Найдя нужный объект, преступники подделывали и изготавливали необходимый пакет документов для получения недвижимости в собственность и, используя подставных лиц, оформляли на них квартиры. В дальнейшем имущество продавали на вторичном рынке. Полученные от продажи деньги распределялись между всеми участниками группы. В целом злоумышленникам удалось завладеть в Одессе 19 квартирами на общую сумму более 27 миллионов гривен», — говорится в сообщении полиции.


Фото: Нацполиции

Осенью 2020 года правоохранители задержали двух представителей группировки. Во время обыска у них изъяли поддельные паспорта на имя граждан Украины и иностранцев, печати нотариуса Российской Федерации, а также документацию, подтверждающую их преступную деятельность.

В марте 2021-го досудебное расследование в отношении подозреваемых завершено. В суд направлены уголовные производства с обвинительными актами. За содеянное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По материалам Корреспондент.net
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