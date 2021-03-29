Xiaomi инвестирует в свои автомобили более $10 млрд

Появилась уточнённая информация о колоссальных инвестициях, которые Xiaomi уже сделала и планирует вложить в ближайшие годы в бизнес по производству интеллектуальных электромобилей.
На старте компания сразу вложила 1,5 млрд долларов, а в течение следующих десяти лет планирует инвестировать ещё 10 миллиардов долларов. Лэй Цзюнь заявил, что это подразделение станет «последним крупным предпринимательским проектом» в его жизни.
Переход компании к производству автомобилей происходит на фоне аналогичных шагов других технологических гигантов в Китае и за рубежом. В январе компания Baidu заявила, что создаёт электромобиль в рамках партнёрства с отечественным автопроизводителем Geely Automobile Holdings Ltd. Компания Huawei Technologies Co Ltd ведёт переговоры с местным автопроизводителем Changan Automobile и другими компаниями о производстве электромобилей, в то время как Apple также планирует выход на рынок электромобилей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
При выходе на пенсию ФЛПы смогут рассчитывать только на минимальные выплаты, — ЛазебнаяВчера, 08:00 - 1771 11
Нарушителей на дорогах будут «ловить» автомобили-фантомыВчера, 17:00 - 822 9
Зеленский предложил за два года перенести министерства в регионыВчера, 07:15 - 717 7
В Украине подняли штрафы за грязные номераВчера, 09:55 - 1337 4
«Большая стройка»: первый концессионный автобан в Украине будет построен по высочайшей 1а категорииПозавчера, 20:22 - 1247 2
Аналитики спрогнозировали курс доллара в апрелеВчера, 10:01 - 4855 1
При выходе на пенсию ФЛПы смогут рассчитывать только на минимальные выплаты, — ЛазебнаяВчера, 08:00 - 1771 11
Парцхаладзе сообщил, почему 100 тысяч украинских семей не получили квартирыВчера, 11:00 - 1482
В Украине подняли штрафы за грязные номераВчера, 09:55 - 1337 4
Будут ли дорожать квартиры в столицеВчера, 21:02 - 848
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)Позавчера, 11:28 - 298 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1526 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1413 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 952
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2463 3