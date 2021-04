Xiaomi инвестирует в свои автомобили более $10 млрд

Появилась уточнённая информация о колоссальных инвестициях, которые Xiaomi уже сделала и планирует вложить в ближайшие годы в бизнес по производству интеллектуальных электромобилей.

На старте компания сразу вложила 1,5 млрд долларов, а в течение следующих десяти лет планирует инвестировать ещё 10 миллиардов долларов. Лэй Цзюнь заявил, что это подразделение станет «последним крупным предпринимательским проектом» в его жизни.

Переход компании к производству автомобилей происходит на фоне аналогичных шагов других технологических гигантов в Китае и за рубежом. В январе компания Baidu заявила, что создаёт электромобиль в рамках партнёрства с отечественным автопроизводителем Geely Automobile Holdings Ltd. Компания Huawei Technologies Co Ltd ведёт переговоры с местным автопроизводителем Changan Automobile и другими компаниями о производстве электромобилей, в то время как Apple также планирует выход на рынок электромобилей.