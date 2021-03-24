Дело на $1,1 млрд: Ощадбанк обжалует решение апелляционного суда по Крыму в пользу РФ

Более 1,1 миллиарда долларов + проценты, которые РФ, согласно решению Международного трибунала, должна была выплатить украинскому государственному банку по делу Ощадбанка против Российской Федерации о возмещении потерь в Крыму, вызванных аннексией полуострова, могут быть потеряны нашей стороной.

30 марта 2021 года парижский апелляционный суд встал на сторону РФ и отклонил решение Международного трибунала от 26 ноября 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Главным основанием для отмены решения Международного трибунала для апелляционного суда Парижа стало то, что договор о защите инвестиций, в рамках которого судилась украинская сторона, распространяется на инвестиции в Украину с 1 января 1992 года, тогда как Ощадбанк начал функционировать в Крыму ранее во времени.

Решение апелляционного суда в пользу РФ в Ощадбанке назвали с точки зрения права ошибочным и противоречащим устоявшейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах.

«При вынесении решения парижский апелляционный суд не учел особенности защиты прав инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, которую предлагает арбитраж. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и объема полномочий апелляционного суда», — отмечают в Ощадбанке.

Украинский государственный банк планирует немедленно обжаловать решение Апелляционного суда Парижа.

«Ощадбанк остается неизменным в своей позиции по отстаиванию законных прав и интересов и готовится к обжалованию решения парижского апелляционного суда перед Верховным Судом. Мы уверены, что в следующей инстанции решение апелляционного суда будет отменено и решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 года о возмещении Российской Федерацией убытков, вызванных аннексией Крыма, в пользу Ощадбанка останется в силе, как это было сделано в других инвестиционных делах с участием Российской Федерации», — заявили в Ощадбанке.