АМКУ оштрафовал на 4,7 млрд гривен «Приват» за монополию на рынке топлива

Антимонопольный комитет признал, что ряд компаний, которые входят в орбиту группы «Приват» (которую связывают с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым), осуществляли неконкурентные согласованные действия и наложил на эти компании штраф в 4,7 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

Речь идет о компаниях ООО «Авиас», ООО «Торговый Дом «Авиас», ООО «Пром Гарант Плюс», ООО «Альянс Эволюшн», ПАО «Укртатнафта» и 169 операторов АЗС (в том числе «Укрнафта»).

В ходе расследования АМКУ установил, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картам «Авиас». В этом проекте принимают участие около 1625 автозаправочных станций, которые работают под разными брендами во всех регионах Украины. В общем их количество составляет почти 25% заправочных станций страны.

АМКУ установил, что указанный проект является является организованным, координированным и действует с целью согласования ценового и торгового поведения участников.

В частности было установлено, что по всей сети реализовались бензин и дизельное топливо марки Keropur ENERGY (эксклюзивная марка «Укртатнафты»), в сети мгновенно устанавливались одинаковые цены, независимо от бренда АЗС и региона.

Также существовал «Центр», в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в Днипре. В этом «Центре» планировали работу и координировали действия сети.