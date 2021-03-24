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АМКУ оштрафовал на 4,7 млрд гривен «Приват» за монополию на рынке топлива

АМКУ оштрафовал на 4,7 млрд гривен «Приват» за монополию на рынке топлива

Антимонопольный комитет признал, что ряд компаний, которые входят в орбиту группы «Приват» (которую связывают с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым), осуществляли неконкурентные согласованные действия и наложил на эти компании штраф в 4,7 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

Речь идет о компаниях ООО «Авиас», ООО «Торговый Дом «Авиас», ООО «Пром Гарант Плюс», ООО «Альянс Эволюшн», ПАО «Укртатнафта» и 169 операторов АЗС (в том числе «Укрнафта»).

В ходе расследования АМКУ установил, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картам «Авиас». В этом проекте принимают участие около 1625 автозаправочных станций, которые работают под разными брендами во всех регионах Украины. В общем их количество составляет почти 25% заправочных станций страны.

АМКУ установил, что указанный проект является является организованным, координированным и действует с целью согласования ценового и торгового поведения участников.

В частности было установлено, что по всей сети реализовались бензин и дизельное топливо марки Keropur ENERGY (эксклюзивная марка «Укртатнафты»), в сети мгновенно устанавливались одинаковые цены, независимо от бренда АЗС и региона.

Также существовал «Центр», в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в Днипре. В этом «Центре» планировали работу и координировали действия сети.

Было также обнаружено значительное количество типовых, в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС, материальной помощи и тому подобное. Кроме того было установлено, что лица, занимавшие должности директора, учредителя, подписавшего, бухгалтера, менеджера и т. д., часто меняли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта.

По материалам Дело
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