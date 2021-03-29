Tesla и Toyota ведут переговоры о партнерстве

Согласно опубликованным данным, американская корпорация Tesla ведет переговоры с представителями японского автопроизводителя Toyota о заключении партнерского соглашения. Сообщается, что возможное сотрудничество будет вестись в сфере создания платформы для компактного полностью электрического кроссовера.

Предполагается, что в рамках партнерства компания Toyota предоставит Tesla платформу для электромобилей, а американцы в свою очередь «поделятся» с японцами частью платформы электронного управления и программного обеспечения. Это может означать, что в ближайшие несколько лет под маркой одной или другой компании в продаже появится недорогой компактный кроссовер.

Стоит отметить, что подобные слухи появились сразу после того, как Volkswagen объявил о своем намерении превзойти Tesla по продаже электромобилей в ближайшие пять лет. Напомним, в начале года было объявлено о выпуске кроссовера Toyota RAV4 с полностью электрической силовой установкой производства Tesla, так что новое соглашение станет продолжением сотрудничества между двумя компаниями.