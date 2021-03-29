Зеленский предложил за два года перенести министерства в регионы

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает перенести министерства из Киева в регионы. Такую деконцентрацию органов исполнительной власти можно провести за два года.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, Зеленский предложил в течение ближайших двух лет переместить центральные органы исполнительной власти из Киева в регионы – областные центры или центры территориальных общин. Секретариат Кабинета министров Украины уже разработал предложения по такому перемещения.

Ожидается, что это позволит получить следующие преимущества:

равное развитие регионов;

рост благоустройства в регионах;

приближение процесса формирования и реализации политик к людям;

снижение нагрузки на Киев;

создание новых рабочих мест в регионах, улучшение возможностей для трудоустройства,

повышение внутренней трудовой миграции;

стимулирование экономического развития регионов;