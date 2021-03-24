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Марченко предлагает принять по ПриватБанку комплексные решения

Марченко предлагает принять по ПриватБанку комплексные решения

В Министерстве финансов считают, что ПриватБанк требует комплексных решений, чтобы судебные иски бывших владельцев не имели негативного воздействия на потенциального инвестора банка.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом во время онлайн-брифинга относительно года работы в должности сказал министр финансов Сергей Марченко.

«Мы видим возможным нахождение инвесторов в ПриватБанк для того, чтобы в будущем иметь возможность его приватизировать. И мы видим это как одну из наших стратегических целей», — сказал Марченко.

Единственный вопрос сейчас, отметил министр, — это судебные обременения. Инвестор не хочет вкладываться в актив, который может иметь судебные последствия.

«Для начала нам нужно сделать определенное разделение банка на плохой-хороший (портфель — ред.), сформировав качественный актив в хорошем банке, и потом уже осуществлять поиск инвестора, который будет готов управлять банком. Относительно банка, то надо комплексное решение, чтобы судебные иски бывших владельцев не повлияли на инвесторов», — отметил чиновник.

По его словам, у Минфина есть цель двигаться в направлении сокращения доли государственных банков в экономике.

По материалам УКРИНФОРМ
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