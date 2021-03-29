Ателье AC Schnitzer доработало кроссовер BMW X6 (фото)

Немецкое тюнинговое ателье AC Schnitzer доработало кроссовер BMW X6. Он получил множество всевозможных обвесов, спойлеров и элементов из легких материалов.
Немецкий купеобразный кроссовер получил передний сплиттер, задний спойлер, боковые юбки, накладки на колесные арки (с ними кроссовер на 1,8 см шире спереди и на 3 см – сзади), несколько вариантов новых колесных дисков, новые пружины. В результате внешне он сильно отличается от стандартной версии.
Однако, двигатель не модернизировали. Во всяком случае, пока не модернизировали. Парни из AC Schnitzer утверждают, что они еще работают над трансмиссией для X6 40d мощностью 340 л.с. и для 30d мощностью 286 л.с.
В салоне тоже произошли некоторые изменения. Например, появились алюминиевые накладки на педали.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Интертелеком» отключает услуги еще в 11 областях и в КиевеПозавчера, 20:23 - 2764 26
Минсоц предлагает уменьшить размер больничных для украинцевВчера, 12:01 - 1579 9
Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен сделали совместное заявлениеВчера, 09:32 - 10303 9
Инспекторам Гостаможни планируют повышать зарплатыВчера, 16:47 - 280 5
Египет ждет компенсацию на более чем $ 1 млрд за блокировку Суэцкого каналаВчера, 14:14 - 909 5
Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен сделали совместное заявлениеВчера, 09:32 - 10303 9
Банкиры дали прогноз курса гривны на второй кварталВчера, 14:00 - 2844 2
Минсоц предлагает уменьшить размер больничных для украинцевВчера, 12:01 - 1579 9
В Украине начали выдавать водительские удостоверения нового образцаВчера, 17:02 - 1466
Сколько телефонных номеров перенесли украинцы с начала запуска услугиВчера, 08:39 - 956
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)Вчера, 11:28 - 195 1
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1404 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1362 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 917
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2416 3