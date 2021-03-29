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Ателье AC Schnitzer доработало кроссовер BMW X6 (фото)

Немецкое тюнинговое ателье AC Schnitzer доработало кроссовер BMW X6. Он получил множество всевозможных обвесов, спойлеров и элементов из легких материалов.

Немецкий купеобразный кроссовер получил передний сплиттер, задний спойлер, боковые юбки, накладки на колесные арки (с ними кроссовер на 1,8 см шире спереди и на 3 см – сзади), несколько вариантов новых колесных дисков, новые пружины. В результате внешне он сильно отличается от стандартной версии.

Однако, двигатель не модернизировали. Во всяком случае, пока не модернизировали. Парни из AC Schnitzer утверждают, что они еще работают над трансмиссией для X6 40d мощностью 340 л.с. и для 30d мощностью 286 л.с.


В салоне тоже произошли некоторые изменения. Например, появились алюминиевые накладки на педали.

По материалам autonews.ua
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