ТОП-10 сфер с самыми высокими зарплатами в Украине (инфографика)

За январь-февраль более всего снизились заработные платы в авиационном транспорте — на 11,9%. В то же время зарплаты в этой сфере остаются одними из самых высоких в Украине — 22 613 гривен в месяц, что почти в два раза больше, чем в целом в стране.

Об этом рассказали в Государственной службе статистики Украины.

В каких еще отраслях платят больше всего:

в сфере «Информация и телекоммуникации» средние зарплаты выросли до 23 001 грн;

также высокие зарплаты в сфере «Финансовая и страховая деятельность» — в феврале 2021 г. они были на уровне 22 319 грн;

в области «Профессиональная, научная и техническая деятельность» средние зарплаты составляют 17 550 грн;

специалисты сферы «Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» получают в среднем 15 929 грн.

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Напомним, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-февраль 2021 года составила 12 443 грн.

Где платят самые низкие зарплаты:

почтовая и курьерская деятельность — 7436 грн;

временное размещение и организация питания — 7892 грн;

сельское хозяйство — 9338 грн.

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