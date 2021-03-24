ТОП-10 сфер с самыми высокими зарплатами в Украине (инфографика)

За январь-февраль более всего снизились заработные платы в авиационном транспорте — на 11,9%. В то же время зарплаты в этой сфере остаются одними из самых высоких в Украине — 22 613 гривен в месяц, что почти в два раза больше, чем в целом в стране.
Об этом рассказали в Государственной службе статистики Украины.
В каких еще отраслях платят больше всего:
Читайте также: В феврале средняя зарплата украинцев выросла – Госстат
Напомним, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-февраль 2021 года составила 12 443 грн.
Где платят самые низкие зарплаты:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада приняла за основу законопроект о налоговой амнистииВчера, 19:00 - 910 16
В «Укрпочте» недовольны переводом почти всех пенсионеров в банкиВчера, 15:15 - 1126 13
К чему может привести законодательное урегулирование ставок комиссии в банках — экспертыПозавчера, 21:32 - 575 8
Германия усилила требования для авиапассажировВчера, 22:00 - 543 7
Рада приняла законопроект Зеленского о воинской повинности: штрафы и наказанияВчера, 16:44 - 3321 5
Рада приняла законопроект Зеленского о воинской повинности: штрафы и наказанияВчера, 16:44 - 3321 5
Глава ГНС предлагает изменить часть налогов для украинцевВчера, 11:02 - 1815
Киев получит новую окружную дорогу: где пройдет и когда запустятВчера, 21:00 - 1510 1
Польша меняет правила въездаВчера, 10:00 - 1394
«ПриватБанк» отключит Apple Pay и Google Pay, если примут закон о снижении эквайрингаВчера, 10:25 - 1178 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)Позавчера, 14:44 - 762 2
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1099 5
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 788
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2114 3
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 793 1