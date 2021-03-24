Мораторий на приватизацию: какие госпредприятия окажутся в перечне

Верховная Рада намерена определить перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Соответствующий законопроект № 4020 Рада приняла за основу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
«За» проголосовали 289 нардепов.
Итак, под запретом приватизации будут:
акционерные общества, где доля государства не может быть менее 50 процентов + 1 акция — 9 объектов. В него вошли НАК «Нафтогаз Украины» и «Укрпошта»;
хозяйственные общества и объединения, где доля государства 100 процентов, государственных коммерческих и казенных предприятий — 74 объекта. В список входят «Энергоатом»,
«Укргидроэнерго», «Укрэнерго», Оператор газотранспортной системы Украины, «Восточный горно-обогатительный комбинат».
перечень объектов культуры и спорта — 133 объекта;
перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации, но которые могут быть преобразованы в хозяйственные общества — 102 объекта;
перечень объектов лесного хозяйства — 341 объект.
Напомним, Верховной Раде рекомендуют отменить запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.
Так, 25 сентября прошлого года в стране запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Тогда в силу вступил соответствующий закон.
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