Во Франции хотят ввести налоговые льготы для пожилых граждан за передачу денег внукам

Власти Франции рассматривают возможность повышения налоговых льгот для старшего поколения граждан, которые передают накопленные во время пандемии средства своим внукам.
Об этом пишет Bloomberg.
Таким образом французские власти пытаются ускорить восстановление экономики и мобилизовать более 100 млрд евро избыточных накоплений. По оценкам министра финансов Франции Бруно Ле Мэра, до момента завершения кризиса сумма избыточных накоплений может составить 200 млрд евро. Это вдвое больше, чем правительство выделило для своего плана по восстановлению экономического роста.
По действующим законам, без уплаты налогов родители могут передать своим детям до 131 865 евро за 15 лет. Для дедушек и бабушек лимит необлагаемых средств ниже – 63 730 евро.
Отмечается, что предложенные налоговые льготы общество может расценить как спорные, поскольку они будут способствовать преимущественно достаточно богатым семьям.
Однако по словам министра финансов Франции, подавляющее большинство французов за время пандемии сделали сбережения и налоговые льготы будут применяться только к «нескольким тысячам» евро, а не к десяткам тысяч. Подробностей о том, как будет работать новая мера, французский министр не сообщил.
Также министр финансов Франции добавил, что правительство не будет повышать налог на дополнительные сбережения, чтобы стимулировать расходы.
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