Нарушение правил самоизоляции: какие штрафы хотят ввести (инфографика)

Соответствующий законопроект правительство Шмыгаля зарегистрировало в Раде в конце 2020 года. Недавно инициативу рекомендовал одобрить профильный комитет.
Законопроект предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях частью, в которой предусмотрена административная ответственность за нарушение лицом порядка обязательной самоизоляции, обсервации, если это не привело к распространению особо опасной болезни.
По этой статье будет предусмотрен штраф в размере 200-500 необлагаемых минимумов доходов граждан – это от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн.
Инфографика: Слово и Дело
Остальные штрафы останутся на прежнем уровне:
за нарушение правил карантина, а также санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил – 17-34 тыс. грн для граждан и от 34 тыс. до 170 тыс. грн для чиновников;
за пребывание в общественных местах без маски – 170-255 грн.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Нидерландах арестован украинец с миллионами евро наличности (фото)Вчера, 19:23 - 4172 21
Рада приняла законопроект Зеленского о воинской повинности: штрафы и наказания4 ч. назад - 1716 6
Долг Украины вырос на полтриллионаВчера, 16:15 - 1316 6
Депутаты предлагают возвращать украинцам 1% от суммы безналичных расчетов10 ч. назад - 620 3
Владислав Савченко: «Дія.City» update. Что ожидать IT рынку Украины10 ч. назад - 645 3
Рейтинг самых популярных автомобилей в Украине по классам (инфографика)Вчера, 21:04 - 6585
Компания Ford собрала много заказов на модель Bronco (фото)16 ч. назад - 1808
Рада приняла законопроект Зеленского о воинской повинности: штрафы и наказания4 ч. назад - 1716 6
Глава ГНС предлагает изменить часть налогов для украинцев9 ч. назад - 1552
Польша меняет правила въезда10 ч. назад - 1206
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)Вчера, 14:44 - 650 2
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1062 5
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 769
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2069 3
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 781 1