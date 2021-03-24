Нарушение правил самоизоляции: какие штрафы хотят ввести (инфографика)

Соответствующий законопроект правительство Шмыгаля зарегистрировало в Раде в конце 2020 года. Недавно инициативу рекомендовал одобрить профильный комитет.

Законопроект предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях частью, в которой предусмотрена административная ответственность за нарушение лицом порядка обязательной самоизоляции, обсервации, если это не привело к распространению особо опасной болезни.

По этой статье будет предусмотрен штраф в размере 200-500 необлагаемых минимумов доходов граждан – это от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн.

Инфографика: Слово и Дело

Остальные штрафы останутся на прежнем уровне:

за нарушение правил карантина, а также санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил – 17-34 тыс. грн для граждан и от 34 тыс. до 170 тыс. грн для чиновников;

за пребывание в общественных местах без маски – 170-255 грн.

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