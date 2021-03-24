Рада приняла законопроект Зеленского о воинской повинности: штрафы и наказания

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом внесенный Владимиром Зеленским законопроект № 3553 относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета.

Соответствующее решение поддержали 256 народных депутатов.

Законопроектом предлагается внесение в кодексы и законы Украины ряда изменений:

- реформирование местных органов военного управления путем создания на базе районных, городских военных комиссариатов, военных комиссариатов АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

- совершенствование порядка осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе введение военного учета резервистов, определение органов его ведения и их полномочий;

- актуализация организационно-правовых основ функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, путем уточнения механизма наполнения такого Реестра на основании сведений, вносимых органами его ведения, а также путем информационного взаимодействия между этим Реестром и информационно-телекоммуникационными системами, реестрами, базами данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы;

- введение нового вида военной службы – военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, порядка его организации и проведения, предусмотрение для призываемых лиц трудовых, образовательных гарантий, гарантий социально-правовой защиты;

- совершенствование основ административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Законопроектом предусматриваются следующие наказания:

нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета влечет за собой наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан;

нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан;

умышленная порча или небрежное хранение документов и военных билетов, повлекшее их утрату, влечет за собой наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан;

уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет;