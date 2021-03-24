Ощадбанк выдал микрокредитов на миллиард гривен

Более 2500 клиентов из сферы микробизнеса воспользовались кредитными продуктами Ощадбанка на общую сумму 1 млрд грн. За кризисный 2020 год этот объем вырос на 484,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Подавляющее большинство клиентов в этом портфеле – это ФЛПы.

«По этой категории заемщиков экономический кризис, связанный с пандемией, ударил больнее всего», – отметили в банке.

Микрокредитование в Ощадбанке происходит по нескольким направлениям:

предприниматели могут воспользоваться залоговыми и беззалоговыми кредитами, решения по которым принимаются в течение 72 часов, кредитами по партнерским программам с уникальными предложениями по цене и процентным ставкам;

также предлагаются государственные программы: «Доступные кредиты 5-7-9%» и кредитование с государственными гарантиями (до 100 млн грн – по кредитам с обеспечением, в 3 млн грн – по кредитам без обеспечения).

«Наши клиенты из сферы микробизнеса работают в разных сферах. Они занимаются торговлей продуктами питания, производят товары на небольших предприятиях, задействованы в агробизнесе и переработке, сфере услуг и т.д. В текущих условиях им часто не хватает финансового ресурса, чтобы пережить сложные времена. Ощадбанк совместно с государством, муниципалитетами и партнерами предоставляет им этот ресурс и объемы такого сотрудничества мы планируем только увеличивать», – комментирует Ольга Байцар, член правления Ощадбанка, ответственная за микро-, малый и средний бизнес.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.