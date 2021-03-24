Еще один город продлил жесткий карантин и ввел новые ограничения

Власти Львова решили продлить ужесточенный карантин на территории города до 12 апреля. Предпринимателей призвали перевести сотрудников на дистанционную работу.

Такое решение приняла местная комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый 30 марта.

Список дополнительных ограничений:

транспорт переходит в режим спецперевозок, бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен;

детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;

школы — на дистанционном обучении;

непродовольственные и строительные магазины работают только «на вынос»;

запрещена работа непродовольственных и смешанных рынков, летних площадок.

Поезда во Львовскую область будут ездить, несмотря на ужесточение карантина

Кроме того, за нарушения карантина приостановлена работа ряда объектов, среди которых — «Эпицентр», «МакДональдз» и «Ева».

Напомним, что усиленный карантин во Львове действовал по решению местной комиссии с 19 по 28 марта. А Госкомиссия по ТЭБ и ЧС отнесла Львовскую область к «красным» с 25 марта.