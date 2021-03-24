Дело в 600 миллионов: Верховный Суд Израиля отклонил апелляцию против ПриватБанка

Верховный Суд Израиля 26 марта отказал в удовлетворении апелляционной жалобы против ПриватБанка Израильского банка Дисконт, которым последний пытался остановить рассмотрение требований ПриватБанка к решениям судов в Англии и США.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Суд отклонил апелляцию ИБД и подтвердил право ПриватБанка на публичное разбирательство дела судом по существу в полном объеме. Как следствие, Верховный Суд оставил без изменений решение Окружного суда, вынесенное в декабре прошлого года.
«ПриватБанк доволен тем, что, отклонив апелляционную жалобу ИБД, израильский суд в очередной раз вынес решение в его пользу, чем признал важность рассмотрения иска Банка без неоправданных задержек и без привязки к другим делам по его искам, находящимся на решении судов Англии и США, касающимся других убытков, понесенных ПриватБанком в связи с другими мошенническими схемами, чем те, по которым был подан иск в Израиле», — комментируют заключение Суда в ПриватБанке.
Теперь, объясняют в банке, ИБД обязан подать возражения против иска ПриватБанка, «чего он до сих пор пытался избежать». В частности, необходимо предоставить объяснения совершенных банком действий по более 600 млн долларов, которые были выведены из Приватбанка на счет в ИБД.
Напомним, ПриватБанк подал иск против одного из крупнейших банков Израиля — Израильского Банка Дисконт — по подозрению в содействии мошенническим действиям бывших владельцев украинского финучреждения.
18 декабря 2019 года ПриватБанк подал иск против своих бывших владельцев и других ответчиков в Окружной суд г. Тель-Авива, Израиль, по схеме присвоения средств в размере не менее 600 млн долл, которые были незаконно выведены из ПриватБанка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете Israel Discount Bank.
Отмечается, что ПриватБанк обратился к ИБД с иском как к одному из соответчиков в Израиле, в связи с содействием ИБД «незаконному присвоению денежных средств ПриватБанка и нарушению своих обязанностей, разрешив проведение явно мошеннических перечислений средств на банковский счет ИБД в Израиле, и за несовершение каких-либо действий для отказа или блокирования таких операций, несмотря на множество явных критических показателей, свидетельствующих о мошеннических действиях и отмывании денег».
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