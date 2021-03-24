Средняя зарплата в Донецкой области уменьшилась на 4,1%

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в феврале 2021 года составила 13 224 грн. По сравнению с январем 2021 года средний уровень оплаты труда уменьшился на 4,1%, по сравнению с февралем 2020 года – увеличился на 15,8%.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Донецкой области.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 5,3%, а по сравнению с февралем 2020 года – выросла на 6,7%.

Номинальная зарплата в феврале 2021 года превышала средний показатель по Украине (12 549 грн) на 5,4%. Регион занял второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в феврале был в г. Киеве – 18 504 грн, самым низким – в Кировоградской области, где он составил 9903 грн).

По уровню средней номинальной заработной платы в феврале 2021 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники металлургического комплекса (17 064 грн).

Превысила средний показатель по области зарплата работников угольной промышленности (16 202 грн), сферы государственного управления (15 015 грн), финансовой и страховой деятельности (14 482 грн), торговли (13 822 грн), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (13 558 грн), машиностроения (13 391 грн).

От 10,6 до 12,9 тыс. грн составила средняя номинальная зарплата работников предприятий по производству химических веществ и химической продукции (12 943 грн), строительства (11 977 грн), транспорта (11 636 грн), пищевой промышленности (11 518 грн), здравоохранения и оказания социальной помощи (11 297 грн), образования (10 608 грн).

Менее 10,0 тыс. грн начислено за второй месяц 2021 года работникам сельского хозяйства (9176 грн) и предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами (8594 грн).

Задолженность по выплате заработной платы на 1 марта 2021 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 717,7 млн грн, или 22,3% всех долгов по ее выплате в Украине (3213,9 млн грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 15,3% фонда оплаты труда, начисленного за февраль (в среднем по Украине – 3,5%).

В течение февраля 2021 года сумма долга по зарплате увеличилась в области на 87,2 млн грн, или на 13,8%, по сравнению с 1 января 2021 года – на 70,2 млн грн, или на 10,8%.