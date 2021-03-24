В НБУ рассказали, на сколько снизился курс гривны к иностранным валютам за неделю

Сокращение поступлений иностранной валюты от нерезидентов привело к увеличению дефицита иностранной валюты на межбанковском рынке для удовлетворения спроса клиентов банков.
Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.
По его словам, избыточный спрос клиентов удовлетворялся преимущественно увеличением продаж иностранной валюты из валютной позиции банков, которые компенсировали его за счет приобретения наличной и безналичной иностранной валюты у населения, чистое предложение которой на прошлой неделе резко выросло (с начала марта — 135 млн. США в наличной форме, +47 млн. США в безналичной форме).
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Такие тенденции обусловили постепенное обесценивание курса гривны к иностранным валютам, которое за неделю составило около 1%.
«Учитывая отсутствие резких колебаний обменного курса гривны Национальный банк на прошлой неделе не принимал участия в операциях на валютном рынке (сальдо валютных интервенций НБУ с начала марта +50,5 млн США, с начала года +270,5 млн долларов США)», — отметил Данилишин.
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