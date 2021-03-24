В НБУ рассказали, на сколько снизился курс гривны к иностранным валютам за неделю

Сокращение поступлений иностранной валюты от нерезидентов привело к увеличению дефицита иностранной валюты на межбанковском рынке для удовлетворения спроса клиентов банков.

Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

По его словам, избыточный спрос клиентов удовлетворялся преимущественно увеличением продаж иностранной валюты из валютной позиции банков, которые компенсировали его за счет приобретения наличной и безналичной иностранной валюты у населения, чистое предложение которой на прошлой неделе резко выросло (с начала марта — 135 млн. США в наличной форме, +47 млн. США в безналичной форме).

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Такие тенденции обусловили постепенное обесценивание курса гривны к иностранным валютам, которое за неделю составило около 1%.

«Учитывая отсутствие резких колебаний обменного курса гривны Национальный банк на прошлой неделе не принимал участия в операциях на валютном рынке (сальдо валютных интервенций НБУ с начала марта +50,5 млн США, с начала года +270,5 млн долларов США)», — отметил Данилишин.

Справка Finance.ua:

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что оснований для ухудшения курсовой динамики нет. По его словам, резервов Национального банка достаточно, чтобы удержать курс гривны, поэтому украинцам не стоит обращать внимание на незначительные колебания курса.

Международный валютный фонд обновил прогноз относительно курса гривны к доллару на период до 2025 года.

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