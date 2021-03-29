Похитили или потеряли свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния: как действовать

Если у вас похитили, вы потеряли или повредили свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, для его восстановления необходимо обратиться с соответствующим заявлением в любой отдел ГРАГС Украины.
Об этом пишет Минюст.
Что нужно знать для восстановления документов.
Повторная выдача свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется отделом ГРАГС независимо от места государственной регистрации акта гражданского состояния и места жительства заявителя.
Свидетельства о рождении детей повторно выдаются их родителям и усыновителям независимо от возраста ребенка. Если лицо лишено родительских прав, свидетельства о рождении детей повторно не выдаются.
После прекращения брака вследствие его расторжения в суде актовые записи не составляются и свидетельства не выдаются. В таких случаях по письменной просьбе заявителя отдел ГРАГС выдает выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о браке относительно подтверждения добрачной фамилии.
Свидетельство о смерти повторно выдается второму супругу и близким родственникам умершего, лицу, которое является наследником по закону или завещанию и представителю органа опеки и попечительства в случае выполнения им полномочий по опеке и попечительству в отношении лиц, которые имеют право на получение такого свидетельства.
Документы, которые необходимо предъявить для повторной выдачи свидетельства:
Повторное свидетельство выдается отделами ГРАГС при личном обращении в тот же день по предъявлении лицом паспорта или паспортного документа, а на письменные запросы граждан о выдаче повторных свидетельств ответ направляется в течение 15 дней.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Египет ждет компенсацию на более чем $ 1 млрд за блокировку Суэцкого каналаВчера, 14:14 - 1107 6
Инспекторам Гостаможни планируют повышать зарплатыВчера, 16:47 - 396 5
Не заплатили за свет: могут ли арестовать имуществоВчера, 16:02 - 777 4
Зеленский предложил за два года перенести министерства в регионы6 ч. назад - 344 3
При выходе на пенсию ФЛПы смогут рассчитывать только на минимальные выплаты, — Лазебная5 ч. назад - 863 2
Банкиры дали прогноз курса гривны на второй кварталВчера, 14:00 - 3330 2
В Украине начали выдавать водительские удостоверения нового образцаВчера, 17:02 - 1760
Египет ждет компенсацию на более чем $ 1 млрд за блокировку Суэцкого каналаВчера, 14:14 - 1107 6
Бизнес не успеет привыкнуть к бесплатным кредитам — банкирыВчера, 21:00 - 1038
«Большая стройка»: первый концессионный автобан в Украине будет построен по высочайшей 1а категорииВчера, 20:22 - 892 1
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)Вчера, 11:28 - 242 1
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1447 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1380 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 930
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2436 3