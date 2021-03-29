Похитили или потеряли свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния: как действовать

Если у вас похитили, вы потеряли или повредили свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, для его восстановления необходимо обратиться с соответствующим заявлением в любой отдел ГРАГС Украины.

Об этом пишет Минюст.

Что нужно знать для восстановления документов.

Повторная выдача свидетельства осуществляется по заявлению лица, в отношении которого составлена запись, родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, представителя учреждения здравоохранения, учебного или другого детского учреждения, где постоянно находится ребенок, органа опеки и попечительства.

Также свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния могут повторно выдаваться представителю лица – в случае документального подтверждения его полномочий (по доверенности).

Повторная выдача свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется отделом ГРАГС независимо от места государственной регистрации акта гражданского состояния и места жительства заявителя.

Свидетельства о рождении детей повторно выдаются их родителям и усыновителям независимо от возраста ребенка. Если лицо лишено родительских прав, свидетельства о рождении детей повторно не выдаются.

После прекращения брака вследствие его расторжения в суде актовые записи не составляются и свидетельства не выдаются. В таких случаях по письменной просьбе заявителя отдел ГРАГС выдает выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о браке относительно подтверждения добрачной фамилии.

Свидетельство о смерти повторно выдается второму супругу и близким родственникам умершего, лицу, которое является наследником по закону или завещанию и представителю органа опеки и попечительства в случае выполнения им полномочий по опеке и попечительству в отношении лиц, которые имеют право на получение такого свидетельства.

Документы, которые необходимо предъявить для повторной выдачи свидетельства:

паспорт гражданина Украины или паспортный документ, удостоверяющий личность заявителя;

документы, подтверждающие родственные отношения между заявителем и лицом, в отношении которого составлена актовая запись.

Повторное свидетельство выдается отделами ГРАГС при личном обращении в тот же день по предъявлении лицом паспорта или паспортного документа, а на письменные запросы граждан о выдаче повторных свидетельств ответ направляется в течение 15 дней.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr