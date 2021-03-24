В Украине впервые внедрили новейшую систему повышения безопасности реактора на АЭС

На энергоблоке № 3 Южно-Украинской АЭС ввели в эксплуатацию систему принудительного сброса давления из системы герметичного ограждения реакторной установки.
Об этом сообщает пресс-служба ГП «НАЭК «Энертоатом».
«Эта новейшая технология в рамках проекта ЕБРР и Евратома, а также Комплексной (сводной) программы повышения безопасности действующих энергоблоков, в Украине внедрена впервые», — отметили в Энергоатоме.
В энергокомпании подчеркнули, что система принудительного фильтрованного сброса парогазовой смеси из гермооболочки входит в перечень постфукусимских мер. Она предназначена для того, чтобы предотвратить повреждению железобетонных конструкций и способствовать уменьшению выбросов в окружающую среду в случае аварии.
«Система принудительного сброса давления для энергоблока № 3 имеет комбинированную, двухступенчатую, систему фильтрации. Первая ступень — жидкостная фаза, вторая — металло-волокнистые фильтры. Она обеспечивает 99,99% очистки выбросов для всех типов аэрозолей и 99,5% – для газообразного йода», — детализировали специалисты предприятия.
По их расчетам, возможность возникновения давления, способного даже в условиях тяжелых аварий разрушить гермооболочку реакторов типа ВВЭР, эксплуатируемых в Украине, мизерная.
Строительно-монтажные работы, настройки и испытания системы были завершены в декабре 2020 года, а сейчас началась эксплуатация системы. НАЭК «Энергоатом» планирует ввести такую систему в эксплуатацию на всех энергоблоках типа ВВЭР-1000 серии В-320 в течение 2021 года, существенно повышая их безопасность.
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