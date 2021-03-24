По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (41,146 млн грн и 56,360 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (70 и 33), максимальный курс продажи доллара 27,95 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,82−27,83 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 103 активных заявок по доллару на сумму 97,506 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,8400 — 50 777

27,8300 — 33 333

27,8300 — 111 111

27,8300 — 70 000

27,8200 — 20 000

27,8200 — 120 000

27,8200 — 40 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,7500 — 2 500

27,8300 — 10 000

27,8300 — 45 000

27,8300 — 25 000

27,8300 — 8 000

27,8300 — 10 000

27,8400 — 20 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,8613 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,8143 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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