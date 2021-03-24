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Межбанк: на валютном рынке в эти дни все непросто

Межбанк: на валютном рынке в эти дни все непросто

Вторник будет очень интересным днем на валютном рынке Украины.

Казалось бы, тестирование уровня в 28 гривен за доллар уже затянулось и желание спекулянтов «разогреть» курс выше этого значения по факту сталкивается с сопротивлением самого рынка. Ну не покупают сейчас даже крупные клиенты больших объемов валюты, да и гривны у многих пока даже с учетом возмещений особо не прибавилось. А это не дает спекулянтам главного — конечного покупателя «разогретой» валюты. Не особо активен спрос и на наличном рынке, что также не дает возможности сыграть на нем «на повышение». Опять же аграрии начинают входить в формат весенних полевых работ и активно начали продавать валюту под финансирование своих затрат. Заметны и металлурги. Кроме этого, сегодня аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. После консультаций с первичными дилерами чиновники убрали предложение бумаг на 1148 дней и выставили на аукцион гривневые облигации на 500 млн грн на 91 день, бумаги на 343, 602 и 749 дней, а также долларовые на 379 и 729 дней. Если аукцион пройдет удачно — это также подстрахует гривну на межбанке. Казалось бы — все для гривны хорошо и рынок относительно стабилен.

Но есть два фактора, которые могут испортить эту идиллию. Первый — это рост активности клиентов перед отчетной датой. До конца месяца осталось всего два рабочих дня и компании начинают спешить закрывать свои операции на 1-е число, в том числе и валютные. Это может привести к росту спроса на валюту и на фоне захода на счета экспортеров всех оставшихся сумм возмещений НДС — способно нарушить хрупкое равновесие спроса и предложения на межбанке.

И второй фактор, достаточно опасный для рынка — это то, что станут делать с ресурсами получатели завтрашних средств от погашений валютных ОВГЗ (сумма погашения $ 325,2) и процентов, получаемых по пяти выпускам гривневых бумаг. Основной вопрос не в тех суммах, которые получат госбанки — эти средства они перевложат в новые облигации, а в тех деньгах, которые получат нерезиденты. Именно эти ресурсы, способны существенно влиять на соотношение спроса и предложения на торгах в ближайшие дни и таким образом — на курсовой тренд в период 31 марта и 1 апреля. Причем это может повлиять не только в сторону роста котировок, но и в сторону их снижения, если нерезиденты решат продавать доллары, полученные от погашения валютных облигаций. Так что определенная интрига — куда пойдут эти средства иностранцев — пока сохраняется. И это сделает межбанк весьма интересным как для наблюдателей, так и для самих участников торгов. Поэтому надо помнить, что сегодня нерезиденты не только поучаствуют в аукционе Минфина, но и начнут подготовку к освоению тех ресурсов, которые они получат завтра в виде погашения долларовых облигаций и процентов по гривневым бумагам.

По нашим прогнозам, объем операций на межбанке 30 марта не превысит $ 155−180 млн при совершении до 440−530 сделок. Если курс продолжит дрейфовать в пределах 28 гривен за доллар — НБУ постарается в ход торгов не вмешиваться.

Котировки межбанка, по нашим прогнозам 30 марта будут в пределах: доллар — коридор 27,80 — 28,05 грн, евро — коридор 32,70 — 33,05 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,91 / 27,93
евро — 32,78 / 32,80

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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