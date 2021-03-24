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Персональные данные украинцев будут защищать, как в Европе

Персональные данные украинцев будут защищать, как в Европе

До конца 2023 года номера телефонов, электронные и физические адреса украинцев будут обрабатывать и хранить по правилам ЕС.

Эту инициативу обеспечит законопроект «О защите персональных данных». Его представили. на пресс-конференции в УНИАН народные депутаты из фракции «Слуга народа» и Офиса уполномоченного.

Украине позволят хранить персональные данные столько, сколько они нужны для выполнения тех или иных услуг. Более жесткие требования будут касаться как госорганов, так и частного бизнеса.

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Спецорган будет следить за тем, чтобы украинцы не получали спам-рассылок в мессенджеры или ненужную рекламу.

Обрабатывать и использовать персональные данные необходимо будет согласно европейским требованиям безопасности. За нарушение установленных стандартов госорганы, юридические компании и частные лица будут отвечать перед законом:

  • Сумма штрафов: от 30 тыс. грн до 150 млн грн;
  • Финансовое наказание будет налагать спецорган;
  • Исполнительные службы будут заниматься вопросом взыскания штрафов;
  • Финансовые санкции можно будет оспорить в суде.

Принять законопроект планируют до конца 2021 года.

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По материалам Газета по-Украински
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