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На закупке вакцин от COVID-19 освоено 40% годовых средств

На закупке вакцин от COVID-19 освоено 40% годовых средств

По состоянию на конец марта Министерство здравоохранения потратило почти 1,6 миллиарда гривен на закупку вакцины от COVID-19, что составляет 40% от общей суммы бюджетной программы в 4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает организация StateWatch со ссылкой на письмо Государственной казначейской службы.

По общему фонду государственного бюджета на 2021 год этой программой предусмотрено 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцины. По состоянию на 22 марта из этой суммы потрачено 242,6 миллиона гривен.

По специальному фонду государственного бюджета было выделено 1,38 миллиарда гривен, из которых уже потрачено 1,35 миллиарда.

Всего в соответствии с бюджетной программой вакцинации в этом году Минздрав планирует закупить 7,9 млн доз прививок для 3,9 миллиона человек.

Дополнительно из бюджета в прошлом году в декабре было уплачено 964,3 миллиона гривен за поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac. С учетом этой уплаты, в целом за поставку вакцин в Украину было уплачено более 2,5 миллиарда гривен.

Цена за одну дозу вакцины, предусмотренная бюджетной программой, составляет 504 гривны. Такая же цена была уплачена за дозу китайской вакцины CoronaVac. Стоимость дозы индийской вакцины Covishield неизвестна.

«Однако если разделить объем затраченных средств на цену за вакцину, заложенную в бюджетную программу, можно предположить, что уже было закуплено более 4,9 миллиона доз для Украины», — добавляют в StateWatch.

Сейчас состоялась поставка только 500 тысяч доз вакцины Covishield, а также 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac.

По материалам Економічна Правда
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